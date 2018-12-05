"Что мне делать": жена разрыдалась на публике из-за измен Мамаева

​Супруга хочет сохранить семью в отличие от футболиста

Жена футболиста "Краснодара" Алана Мамаева призналась, что не знает, как ей жить дальше. По ее словам, она всегда считала его примерным семьянином. До тех пор, пока не узнала о его похождениях налево.

"Что мне делать? Ходить с топором за этими любовницами? Или доказывать всем, что не надо трогать женатых мужчин, у которых есть дети, семья?!" – сказала Мамаева.

Также она подчеркнула, что не знает, что именно "эта девушка" сказала Павлу Мамаеву, раз он намерен уйти из семьи, пишет "Дни.Ру" со ссылкой на телеканал "Москва 24". При этом она отметила, что сейчас сама хочет сохранить семью.

Кроме того, жена спортсмена подчеркнула, что после истории с драками в Москве, в которых участвовал ее супруг, ей пришлось несладко. В частности, девушка прочитала в Сети много неприятного о себе и детях. Говоря об этом, она не смогла сдержать слез. Однако Алана продолжает утверждать, что Мамаев, а также его коллега из "Зенита" Александр Кокорин не должны сидеть за содеянное.

Ранее Алана Мамаева организовала прямой эфир в своем Instagram. В ходе трансляции она поведала об изменах Павла. По ее словам, супруг сам признался ей в неверности. При этом, она подчеркнула, что любовница Мамаева приехала из Вильнюса, и именно из-за нее начался конфликт с водителем в Москве 8 октября. Также Алана рассказала о еще одной измене Павла.

Тверской суд Москвы отправил Павла Мамаева, Александра Кокорина и еще двух участников драк в Москве под арест до 8 декабря. Это произошло после того, как игроки и их приятели, 8 октября, избили водителя одной из ведущих Первого канала Виталия Соловчука. Также они стали участниками еще одного конфликта с главой департамента Минпромторга Денисом Паком и руководителем НАМИ Сергеем Гайсиным. Срок предварительного расследования по этому делу был продлен до февраля следующего года.

Между тем, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение по их будущему сейчас может принять только суд. Он считает, что провинившихся футболистов следует судить по всей строгости закона.