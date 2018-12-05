Елизавета Боярская родила сына

Молодая мама принимает поздравления

Елизавета Боярская во второй раз стала мамой. Малыш родился в одной из клиник Петербурга. Радостную новость сообщил родной брат Лизы, депутата Госдумы Сергей Боярский.

Актриса родила мальчика. Как рассказал Сергей, мама и малыш чувствуют себя хорошо. "Поздравляю своих родителей и Лизу с Максимом. Это долгожданное наше прибавление в семье. Все живы-здоровы, всё в порядке", — сказал порталу 78.Ru Сергей.

Для Боярской это второй ребенок, и второй сын. Актриса замужем за Максимом Матвеевым. Первый ребенок у пары родился в 2012 году, мальчика назвали Андрей.