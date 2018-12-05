Украинских военных уличили в подготовке "нового блицкрига"

В МИД России нашли свидетельства о военных приготовлениях Киева в Донбассе

Украинские власти пытаются воспользоваться вводом военного положения для подготовки новой провокации на востоке страны. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Киев намерен развязать "новый блицкриг" в Донбассе. "К сожалению, в последние дни все чаще стала появляться информация об активных приготовлениях к возможным силовым акциям вооруженных сил Украины в Донбассе", - сказала Захарова.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства напомнила о фотографиях переброшенных в Мариуполь танковых подразделений, которые на днях появились в соцсетях.

"На линии соприкосновения были замечены специалисты из частных военных компаний, которые вели обучение сотрудников украинских спецподразделений с прицелом на осуществление наступательных операций", - приводит слова Захаровой ТАСС.

По ее словам, военное положение на Украине – просто ширма, за которой украинский лидер Петр Порошенко пытается скрыть провокацию в Донбассе.