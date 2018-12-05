ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Украинских военных уличили в подготовке "нового блицкрига"

12:34
  • среда
  • 05 декабря 2018

В МИД России нашли свидетельства о военных приготовлениях Киева в Донбассе

Украинские власти пытаются воспользоваться вводом военного положения для подготовки новой провокации на востоке страны. Об этом рассказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, Киев намерен развязать "новый блицкриг" в Донбассе. "К сожалению, в последние дни все чаще стала появляться информация об активных приготовлениях к возможным силовым акциям вооруженных сил Украины в Донбассе", - сказала Захарова.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства напомнила о фотографиях переброшенных в Мариуполь танковых подразделений, которые на днях появились в соцсетях.

"На линии соприкосновения были замечены специалисты из частных военных компаний, которые вели обучение сотрудников украинских спецподразделений с прицелом на осуществление наступательных операций", - приводит слова Захаровой ТАСС

По ее словам, военное положение на Украине – просто ширма, за которой украинский лидер Петр Порошенко пытается скрыть провокацию в Донбассе.

Читайте также:
Новости по теме
Украинские военные ведут огонь
Украинские военные ведут огонь
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿