На Украине мечтают о массовых расстрелах

Радикалы хотят крови олигархов

Только нарушения прав человека спасут Украину, уверен бывший глава запрещенной в России украинской праворадикальной организации по имени Дмитрий. По его словам, введенное в стране военное положение, возможно, "будет интереснее и лучше", чем то, что было в период после прихода к власти Петра Порошенко.

Он подчеркнул, что настоящее военное положение включает в себя расстрелы, военно-полевые суды, патрули и аресты. Однако введенное Порошенко военное положение он считать таковым отказался.

"Где оно, покажите нам, наконец, это? Где эти военные машины, которые въезжают в имения на Конча-Заспе? Где люди, которых вешают за ноги на стволах танков? Все эти олигархи, все эти враги, агентура врага? Где массовые расстрелы? Где по-настоящему нарушение прав человека?",- заявил Дмитрий в эфире Ukrlife.TV.

Сам украинский радикал ранее был объявлен в России в розыск за участие в войне на Кавказе на стороне чеченских сепаратистов, напоминает "ПолитНавигатор".

Ранее введение военного положения на Украине прокомментировала лидер украинской партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. В интервью "Украинской правде" она отметила, что повод для этого мог быть создан искусcтвенно.

Кроме того, ситуацию с военным положением прокомментировал президент России Владимир Путин. Он обратил внимание на то, что такой режим на Украине не вводился даже при более "масштабных событиях". Киевские власти пошли на такой шаг только перед выборами. Это явно сделано для ограничения прав и свобод граждан, а также политической деятельности, уверен Путин.

В конце ноября погранслужба ФСБ России задержала три украинских корабля в Керченском проливе. Они нарушили границы. На требования пограничников экипажи судов не реагировали. После этого украинские власти ввели военное положение в 10 областях.