Тяжелобольного Януковича лишили последнего слова

Суд нарушил права Виктора Януковича, отказав в возможности выступить

Бывший президент Украины Виктор Янукович по состоянию здоровья не может выступить с последним словом по делу о госизмене. Об этом рассказал защитник Януковича Александр Байдик. По его словам, медики диагностировали у политика тяжелое заболевание.

Защитник рассказал, что он просил объявить перерыв в рассмотрении дела, но Оболонский районный суд Киева это ходатайство оставил без удовлетворения, передает РИА Новости. "Суд фактически не дал возможности Виктору Федоровичу обратиться с последним словом. Это безусловное нарушение", - сказал Байдик.

Ранее ТВЦ.ru сообщал о госпитализации Януковича в Москве. Его доставили в НИИ имени Склифосовского, после чего перевели в частную клинику. Предположительно, у Януковича травмы колена и позвоночника.