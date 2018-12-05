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Тяжелобольного Януковича лишили последнего слова

13:21
  • среда
  • 05 декабря 2018

Суд нарушил права Виктора Януковича, отказав в возможности выступить

Бывший президент Украины Виктор Янукович по состоянию здоровья не может выступить с последним словом по делу о госизмене. Об этом рассказал защитник Януковича Александр Байдик. По его словам, медики диагностировали у политика тяжелое заболевание.

Защитник рассказал, что он просил объявить перерыв в рассмотрении дела, но Оболонский районный суд Киева это ходатайство оставил без удовлетворения, передает РИА Новости. "Суд фактически не дал возможности Виктору Федоровичу обратиться с последним словом. Это безусловное нарушение", - сказал Байдик.

Ранее ТВЦ.ru сообщал о госпитализации Януковича в Москве. Его доставили в НИИ имени Склифосовского, после чего перевели в частную клинику. Предположительно, у Януковича травмы колена и позвоночника.

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