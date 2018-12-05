Россия обвинила США в манипулировании фактами

Если договор о РСМД будет разрушен, это не останется без ответа со стороны России

США манипулируют фактами, обвиняя Россию в нарушении Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом в среду заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. В Кремле считают, что Вашингтон нагнетает ситуацию, чтобы выйти из соглашения, передает "ТВ Центр".

Тему ДРСМД в среду обсуждали представители нашего Минобороны на брифинге для иностранных военных атташе. Как отметил начальник Генштаба России Валерий Герасимов, выход США из договора повлияет на безопасность всего мира. Прежде всего, на ситуацию в странах Европы. Прикрываясь мнимой угрозой со стороны Москвы, НАТО наращивает военное присутствие у наших границ. Как подчеркнул Герасимов, Россия не оставит такую практику без ответа.

"Учитывая, что в зале находятся официальные представители зарубежных военных ведомств, хотел бы через вас донести до ваших руководителей, что если договор о РСМД будет разрушен, это не останется без ответа с нашей стороны. Вы как военные профессионалы должны понимать, что не территория США, а страны, разместившие у себя американские комплексы с ракетами средней и меньшей дальности, окажутся объектами поражения для ответных действий России", - отметил Герасимов.