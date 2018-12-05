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Киев пожаловался на недоступность Крымского моста

14:17
  • среда
  • 05 декабря 2018

Объект тщательно охраняется российскими вооруженными силами

Украинский министр по делам "оккупированных территорий" Вадим Черныш заявил, что к Крымскому мосту практически невозможно подступиться с дурными намерениями. По его словам, военное оборудование защищает весь периметр этого объекта.

"Детекторы, чтобы никто не подплыл там, чтобы никто не подлетел. Этот объект охраняется чрезвычайно тщательно российскими вооруженными силами и специальными подразделениями", - заявил министр.

Он добавил, что мост охраняется и под водой. Также на дежурстве работают комплексы противовоздушной обороны, передает "ПолитНавигатор".

Ранее глава Мариупольского порта Александр Олейник заявил, что город не досчитался почти шести миллиардов гривен из-за строительства Крымского моста. убытки происходят из-за длительной проверки судов, которые следуют в украинские порты Азовского моря.

До этого в СНБО Украины отметили, что Россия с открытием Крымского моста укрепила свой военный потенциал и создала "мощную инфраструктуру". Секретарь ведомства Александр Турчинов отметил, что новая переправа через Керченский пролив позволяет быстро увеличить военный контингент.

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