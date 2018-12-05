Москвича спасли после укуса "черной вдовы"

Мужчину укусил в руку ядовитый паук, благодаря оперативности врачей его удалось спасти

Столичные хирурги спасли москвичу руку после укуса ядовитого паука, который скрывался в обычном пакете с сухофруктами. Любитель полезных сладостей укус почувствовал, но к врачам обратился не сразу.

Соседи по палате уже прозвали 53-летнего Руслана-Хариханова - человек-паук. Правда, никаких сверхспособностей после укуса ядовитого членистоного он у себя не наблюдает. Скорее, наоборот. Похудел на 20 килограммов и все время чувствует слабость. Но прогнозы врачей - самые оптимистичные.

Руслана укусил в руку каракурт или "черная вдова". Один из самых ядовитых пауков. Его яд в 15 раз сильнее яда гремучей змеи. Паук выполз из пакета с инжиром, которым угостили мужчину родственники. Руслан вызвал скорую, когда руку раздуло как воздушный шарик, а высокую температуру не удавалось сбить никакими лекарствами.

Укус каракурта может быть смертелен. Но московские медики вовремя оказали помощь. Руслан Хариханов поступил в Павловскую больницу в тяжелейшем состоянии, у него начинался некроз тканей. Буквально через час он был на операционном столе. В этой ситуации промедление могло обернуться смертью пациента.

Хирург Тимур Харджекеримов признается - за 25 лет практик с таким случаем столкнулся впервые. Пациенту сделали две экстренные операции. Удалили пораженные ткани. И обработали рану

Уже скоро Руслан Хариханов сможет вернуться к работе - он слесарь. Говорит, что инжир после этого случая разлюбил. И впредь будет внимательно изучать пакеты с сухофруктами.

Юлия Степина, Андрей Талалай, "ТВ Центр", Москва.