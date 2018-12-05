ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Москвича спасли после укуса "черной вдовы"

15:03
  • среда
  • 05 декабря 2018

Мужчину укусил в руку ядовитый паук, благодаря оперативности врачей его удалось спасти

Столичные хирурги спасли москвичу руку после укуса ядовитого паука, который скрывался в обычном пакете с сухофруктами. Любитель полезных сладостей укус почувствовал, но к врачам обратился не сразу.

Соседи по палате уже прозвали 53-летнего Руслана-Хариханова - человек-паук. Правда, никаких сверхспособностей после укуса ядовитого членистоного он у себя не наблюдает. Скорее, наоборот. Похудел на 20 килограммов и все время чувствует слабость. Но прогнозы врачей - самые оптимистичные.

Руслана укусил в руку каракурт или "черная вдова". Один из самых ядовитых пауков. Его яд в 15 раз сильнее яда гремучей змеи. Паук выполз из пакета с инжиром, которым угостили мужчину родственники. Руслан вызвал скорую, когда руку раздуло как воздушный шарик, а высокую температуру не удавалось сбить никакими лекарствами.

Укус каракурта может быть смертелен. Но московские медики вовремя оказали помощь. Руслан Хариханов поступил в Павловскую больницу в тяжелейшем состоянии, у него начинался некроз тканей. Буквально через час он был на операционном столе. В этой ситуации промедление могло обернуться смертью пациента.

Хирург Тимур Харджекеримов признается - за 25 лет практик с таким случаем столкнулся впервые. Пациенту сделали две экстренные операции. Удалили пораженные ткани. И обработали рану

Уже скоро Руслан Хариханов сможет вернуться к работе - он слесарь. Говорит, что инжир после этого случая разлюбил. И впредь будет внимательно изучать пакеты с сухофруктами.

Юлия Степина, Андрей Талалай, "ТВ Центр", Москва.

Главное сегодня
Паук "Черная вдова"
Паук "Черная вдова"
Пострадавший человек от укуса паука
Пострадавший человек от укуса паука
Паук "Черная вдова"
Паук "Черная вдова"
Паук "Черная вдова"
Паук "Черная вдова"
Пострадавший человек от укуса паука
Пострадавший человек от укуса паука
Пострадавший человек от укуса паука
Пострадавший человек от укуса паука
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿