30 животных сгорели в результате поджога в московском приюте

Названа предварительная причина пожара в приюте для животных в столице

На северо-западе Москвы сгорел приют для бездомных животных "Счастливый друг". Располагался он на улице Нижние Мнёвники, сообщает "ТВ Центр".

Деревянное здание сгорело почти полностью. Когда пожарные расчёты прибыли на место происшествия, строение полыхало уже по всей площади. Языки пламени и чёрный густой дым было виден далеко от места ЧП.

В огне сгорели почти 30 животных, столько же удалось спасти. Их уже перевезли в другой приют. По некоторой информации, причиной пожара мог стать поджог.