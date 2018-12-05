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Парковка по воскресеньям станет платной на загруженных улицах Москвы

15:24
  • среда
  • 05 декабря 2018

С 15 декабря тарифы на парковку в центре города повысятся. Изменения затронут пока лишь пять процентов улиц, наиболее загруженных. Цены вырастут только за стоянку днём, "ночные" же останутся прежними.

С 8 утра до 9 вечера поставить машину на участках между Садовым и Бульварным кольцами обойдётся в 80 рублей за час. На наиболее загруженных улицах Садового кольца  - 50 рублей за первые 30 минут, а затем - 150 рублей в час, передает "ТВ Центр".

А припарковаться внутри Бульварного кольца будет можно за 100 и 200 рублей в час. Максимальный тариф - 380 рублей за час - введут за стоянку в районе Москва-Сити, Тверской, Арбата, Патриарших прудов, в также Петровки, Неглинной и некоторых других улиц. Платный паркинг там будет и по воскресеньям. А вот время на оплату стоянки сокращается.

"Более 70% автовладельцев оплачивает свою парковку в первые 2-3 минуты. Поэтому, проанализировав эти данные, мы видим, что действительно с учетом развития технологий 5 минут достаточно, чтобы оставить свою машину и спокойно её оплатить", - рассказал руководитель ГКУ "Администратор московского парковочного пространства" Александр Гривняк.

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