Словакия "вежливо" выслала российского дипломата

Сотрудника аппарата военного атташе посольства России заподозрили в шпионаже

Словакия выдворила из страны российского дипломата. Как заявил премьер-министр республики Петер Пеллегрини, россиянина подозревают в шпионаже.

Премьер сообщил, что речь идет о сотруднике аппарата военного атташе посольства России в Словакии. Информация о том, что дипломат ведет разведдеятельность против республики и НАТО, была получена от военной разведки. Россиянин покинул страну еще 22 ноября, пишет Газета.ru.

Высылка дипломата была "проведена вежливо", как это принято в дипломатии, отметил Пеллегрини. "Я доволен, что наша просьба была уважительно воспринята и он покинул словацкую территорию", - приводит слова премьера агентство ТАСС.

В Службе внешней разведки России заявления о высылке дипломата традиционно отказались комментировать. От комментариев также воздержалось и посольство в Словакии, передает "Интерфакс".

Зато на действия Братиславы уже отреагировали российские власти. По словам замглавы международного комитета Совета Федерации, генерала ФСБ Владимира Джабарова, ответ Москвы будет зеркальным. Он подчеркнул, что случаев, когда наша страна не реагирует на подобные инциденты, еще не было. С Джабаровым согласен депутат Госдумы Антон Морозов. Он отметил, что, согласно международному праву, Словакия не обязана предоставлять доказательства обвинений.

В свою зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков в интервью РИА Новости заявил, что антироссийские шаги в Европе становятся нормой. "Мы видим картину, когда постоянно поддерживается антироссийская тематика и риторика. Все это означает, что до нормализации отношений с США и Евросоюзом достаточно далеко, надо настраиваться на серьезную большую работу, она даст свои плоды", - сказал парламентарий.