"Не хочу": Путин объяснил игнорирование звонков Порошенко

По словам президента, он не будет участвовать в нехитрых комбинациях Киева

Владимир Путин объяснил причину, по которой не отвечает на попытки Петра Порошенко связаться с ним по телефону. По словам президента, он не хочет участвовать в предвыборной кампании украинского лидера.

Путин заявил, что Петр Порошенко искусно создает кризисные и провокационные ситуации, а ответственность за них перекладывает на Россию. Таким образом украинский президент пытается убедить всех, что успешно решает возникающие проблемы.

"Вот нехитрая комбинация, и я в этих комбинациях не хочу принимать участие и не буду", - приводит слова Путина агентство "Интерфакс".

Три корабля ВМС Украины 25 ноября попытались скрытно пройти к Керченскому проливу, но были задержаны российскими пограничниками. Решением суда 24 украинских моряка арестованы до 25 января по обвинению в незаконном пересечении границы.

Выступление пьяного Порошенко опубликовали в Сети

Сразу после инцидента Петр Порошенко попытался дозвониться до Владимира Путина, но российская сторона разговор решила не проводить. Позднее украинский президент неоднократно жаловался, что Путин его игнорирует.