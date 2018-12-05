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Собянин отметил качественные изменения в столичном здравоохранении

15:10
  • среда
  • 05 декабря 2018

Доступность врачей в московских поликлиниках выросла в 8-10 раз

Сергей Собянин в среду открыл научно-практический форум XVII Ассамблея "Здоровье Москвы". В своем приветственном обращении к участникам форума мэр отметил успехи в столичном здравоохранении, которых город добился за несколько последних лет.

Собянин рассказал, что показатели московского здравоохранения впечатляют. В частности, доступность врачей выросла в 8-10 раз, а время ожидания снизилось. Кроме того, выросла продолжительность жизни – на 4 года, передает ТВЦ.ru.

"Увеличилось в разы количество высокотехнологичной медицинской помощи. Что очень важно, в том числе и благодаря структурным реорганизациям, изменениям системы финансирования, значительно увеличилась и заработная плата наших врачей. И показатели стандартизированной смертности уменьшились на четверть", - сказал мэр.

Перед открытием форума Собянин осмотрел выставку разработок медицинских технологий и оборудования, которые уже успешно применяются на практике в больницах столицы.

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