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Украинских детей лишили Деда Мороза и Снегурочки

15:29
  • среда
  • 05 декабря 2018

Под запрет в Житомире также попали сказочные персонажи Мальвина, Золушка и Буратино

Администрация детских садов в Житомире воспользовалась рекомендацией управления образования города и "декоммунизировали"  Деда Мороза и Снегурочку.

Волшебные герои, ставшие символами Нового года, рекомендовали убрать из программы новогодних праздников. Кроме Деда Мороза и Снегурочки, под запретом оказались Буратино, Мальвина, Принц и Золушка.

"Видимо, в связи с декоммунизацией. Или усмотрели связь этих произведений с Россией? Многие руководители детских садиков восприняли рекомендацию как приказ", - написал местный журналист и политик Сергей Форест во "ВКонтакте".

Дед Мороз и Снегурочка попали под запрет и в Харьковской области. Воспитателям и заведующим в детских садах рекомендовали провести новогодние утренники на украинском языке и не приглашать сказочных героев.

Ранее украинцев в новогоднюю ночь также оставили без российских артистов. Вице-премьер Вячеслав Кириленко пообещал наказание вплоть до лишения лицензий для всех украинских телеканалов, которые будут показывать новогодние концерты с участием артистов из России из "черного списка".

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