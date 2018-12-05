Жена Мамаева нарядилась в суд как на похороны

Ранее модель организовала прямой эфир в Instagram, в котором поведала об изменах мужа. По ее словам, супруг сам признался ей в неверности.

8 октября футболист "Краснодара" Павел Мамаев и футболист "Зенита" Александр Кокорин избили в центре Москвы водителя ведущей одного из федеральных телеканалов, а после напали в кафе на начальника департамента Минпромторга Дениса Пака и главу НАМИ Сергея Гайсина.

Два дня Мамаев и Кокорин скрывались от полиции, явившись на допрос лишь 10 октября. Тверской суд Москвы арестовал футболистов, а также Кирилла Кокорина и Александра Протасовицкого, до 8 декабря. Фигурантам дела предъявлены обвинения по статьям "Побои" и "Хулиганство".