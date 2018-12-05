Путин исполнит мечты тяжело больных детей

Президент организует экскурсию на "Мосфильм", покатает на вертолете и пожмет руку мальчику

Президент России Владимир Путин приехал на Международный форум волонтеров. Главе государства рассказали о проекте "Мечтай со мной", в рамках которого участники мероприятия могут взять на себя обещание исполнить желания кого-то из подростков. В итоге российский лидер пообещал исполнить мечты пяти тяжело больных детей.

Путина подвели к стенду, к которому были прикреплены конверты. В них лежали листки с рассказами о том, чего именно детям хотелось бы больше всего в жизни. Президент решил взять сразу пять оставшихся конвертов.

Прочитав один из них, Путин назвал написанное там желание очень трогательным и неожиданным. Ребенок признался, что мечтает пожать руку президенту. Глава государства пообещал пригласить его в Москву на новогодние праздники, сообщает ТВЦ.ru.

Также среди пожеланий была мечта мальчика, который хочет снять видеоролик о самолёте Ил-96. Ему российский лидер пообещал, что также пригласит в столицу и познакомит с лётчиками спецотряда "Россия". И покажет ему сам самолёт.

Еще один мальчик мечтает увидеть Санкт-Петербург с высоты птичьего полёта. Его президент намерен покатать на вертолете над городом.

Кроме того, Путин пообещал устроить экскурсию по киностудии "Мосфильм" для девочки. Она желает увидеть мир кино изнутри. Ее будут сопровождать режиссёры Карен Шахназаров и Никита Михалков.

Для пятого ребенка - ещё одной девочки - президент организует визит на телеканал RT. Там она сможет взять интервью у "интересного собеседника".