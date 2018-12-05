Актер Сергей Бурунов матерился и плакал у Дудя

Актер до сих пор не оправился после смерти матери и признался, что не знает, как с этим жить

Известный российский актер Сергей Бурунов не смог сдержать эмоции во время интервью у журналиста Юрия Дудя и расплакался, рассказывая о главной потере в своей жизни – смерти матери. Женщина скончалась в 2010 году от рака, однако артист до сих пор не справился с этой потерей.

По словам Бурунова, "время не лечит" и пережить смерть близкого человека ему помогает работа с психотерапевтом. Несмотря на то, что его отношения с матерью были разные - иногда они не понимали и не принимали другу друга – ее кончина стала огромным ударом для него. Первый год после смерти матери Бурунов плохо помнит. С его слов, все в то время было черно-белое.

"Ближе никого не будет. Никого и никогда. Боль никуда не уходит, она становится тупее. А все эти сказочки про время, что оно лечит… Да ***** оно не лечит! Только калечит. Вот и все" – сказал актер со слезами на глазах.

Звезда сериалов "Полицейский с Рублевки" и "Домашний арест" также рассказал в интервью, как остался без работы в 2014 году из-за конфликта между Украиной и Россией. Бурунова пригласили сниматься на Украину, но проект был позже отменен.

"В кредит жил, занимал деньги, ходил в банки, там брал какие-то кредитные карты. Где-то худо-бедно "подсъемывался" два-три дня", - признался актер.

По словам Бурунова, продюсеры долгое время считали его пародистом, поэтому отказывали в серьезных проектах. Актер добавил, что все изменилось благодаря роли в сериале "Полицейский с Рублевки".

Бурунов также является актером озвучивания, именно его голосом говорят персонажи Леонардо Ди Каприо. В интервью он перечислил самые яркие фильмы с американским актером: "Остров проклятых", "Волк с Уолл-стрит", "Великий Гэтсби", "Отступники". Бурунов также признался, что за дубляж платят "унизительно мало".