Парковка в Москве будет бесплатной в праздничные дни

С 15 декабря в Москве введут платную парковку по воскресеньям на загруженных улицах

Парковка на всех улицах Москвы в праздничные дни останется бесплатной. Платная парковка по воскресеньям будет введена на загруженных улицах, таких всего 1,9%.

С 2016 года по воскресеньям и праздничным дням в столице можно было парковаться бесплатно. Из-за этого жители улиц с наиболее загруженными парковками не могут поставить свою машину возле дома. Департамент транспорта Москвы создаст дополнительно для резидентов 76 парковочных мест.

Как уточнили ТВЦ.ru в департаменте, также с 15 декабря введут платную парковку по воскресеньям на 1,9% улицах города, в частности, возле "Москвы-Сити", на Арбате, Тверской улице, Петровке, Патриарших прудах и других улицах.