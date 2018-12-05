Польша получила антипремию "Ископаемое дня"

Экоологам не нравится, что руководство страны открыто поддерживает использование угля в энергетике

Польша стала первой обладательницей антипремии "Ископаемое дня" за пренебрежительное отношение к экологии. Об этом стало известно на климатической конференции ООН.

Эта антипремия стала следствием заявления президента республики Анджея Дуды о том, что страна не будет отказываться от угля в энергетике. Экологи возмущены тем, что руководство Польши не понимает серьезности этого вопроса.

Я не могу перестать удивляться, как можно настолько не понимать всю серьезность ситуации и климатического кризиса", - сообщил директор Greenpeace Польши Богдан Пенкацкий.