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Водителям помогут разобраться в новых правилах парковки в Москве

16:32
  • среда
  • 05 декабря 2018

Изменения вступают в силу с 15 декабря

Сотрудники "Администратора московского парковочного пространства" помогут водителям разобраться в новых правилах парковки в столице. Об этом сообщается в твиттере "Московского транспорта".

Узнать сотрудников можно будет по форменной одежде с логотипом паркинга, отмечается в сообщении.

Новые правила пользования платными парковками, а также обновленные тарифы, вводятся на ряде улиц в центре Москвы с 15 декабря. Согласно изменениям, время бесплатной парковки на всех улицах столицы уменьшено с 15 до 5 минут.

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