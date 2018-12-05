Порошенко похвастался новой ракетой

Комплекс способен поражать надводные цели на расстоянии до 280 километров

Петр Порошенко рассказал об успешных испытаниях новой украинской крылатой ракеты "Нептун". Она предназначена для поражения надводных целей.

По его словам, "Нептун" способен уничтожать цели на расстоянии 280 километров. В своем твиттере Порошенко заявил, что серийное производство начнется, если ракета будет принята на вооружении.

"Продолжаем усиливать обороноспособность украинской армии", - заключил президент Украины.

Об успешных испытаниях нового берегового противокорабельного комплекса ранее также заявил украинский министр обороны Степан Полторак. Он утверждает, что модернизированная система повысила боевые возможности частей ПВО Украины.