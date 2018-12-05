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Полиция узнала имя и возраст маньяка из Тольятти

17:10
  • среда
  • 05 декабря 2018

Подозреваемый может передвигаться на попутном транспорте, предупредили в полиции

Полиция попросила жителей Тольятти помочь в поисках режущего женщин маньяка. Подозреваемый в причинении тяжкого вреда здоровью 22-летний Артем Семенов объявлен в розыск.

В сообщении МВД приводятся приметы мужчины: славянская внешность, худощавое телосложение, на вид около 20 лет, рост 182 сантиметра, темные волосы средней длины, носит челку на правую сторону.

Он был одет в коричневую куртку без капюшона, черные ботинки на шнурках, синие джинсы с резинкой на щиколотке, также на нем была черная вязаная шапка. Подозреваемый может передвигаться на попутном транспорте, предупредили в полиции. Возможно, он носит с собой спортивную сумку, куртку синего цвета с капюшоном и черное трико.

Нападения на женщин в Тольятти произошли 30 ноября и 1 декабря. Неизвестный с похожими на Семенова приметами сначала ранил 20-летнюю девушку на аллее Рябинового бульвара, а потом накинулся на 46-летнюю женщину на бульваре Космонавтов.

Ранее в Тольятти за режущего женщин маньяка приняли педофила. Полиция задержала 38-летнего Константина Николаева, который домогался до пятилетней девочки.

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