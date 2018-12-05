Назван главный источник дезинформации в Европе

Для борьбы с ним ЕК хочет увеличить годовое финансирование до пяти миллионов евро

Главным источником дезинформации в Европе является Россия, еврокомиссия располагает "убедительными доказательствами" этого факта.

Еврокоммисары предложили расширить штат организации East StratCom Task Force, которая борется с российскими дезинформационными кампаниями, а также увеличить финансирование компании с 1,9 миллиона евро в 2018 году до 5 миллионов в 2019 году.

Ожидается, что план могут принять на саммите ЕС, который пройдет 13-14 декабря в Брюсселе, пишет РИА Новости.

Страны Евросоюза неоднократно обвиняли Россию в публикации "фейковых новостей", финансировании оппозиционных партий и организаций. В Москве все нападки отрицают.