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Назван главный источник дезинформации в Европе

17:14
  • среда
  • 05 декабря 2018

Для борьбы с ним ЕК хочет увеличить годовое финансирование до пяти миллионов евро

Главным источником дезинформации в Европе является Россия, еврокомиссия располагает "убедительными доказательствами" этого факта.

Еврокоммисары предложили расширить штат организации East StratCom Task Force, которая борется с российскими дезинформационными кампаниями, а также увеличить финансирование компании с 1,9 миллиона евро в 2018 году до 5 миллионов в 2019 году.

Ожидается, что план могут принять на саммите ЕС, который пройдет 13-14 декабря в Брюсселе, пишет РИА Новости.  

Страны Евросоюза неоднократно обвиняли Россию в публикации "фейковых новостей", финансировании оппозиционных партий и организаций. В Москве все нападки отрицают.

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