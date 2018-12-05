Савченко опять голодает

Депутат объявила сухую голодовку в следственном изоляторе

Находящаяся в СИЗО депутат Верховной рады Надежда Савченко объявила сухую голодовку с целью добиться обеспечения ее прав и свобод.

Политик сообщила, что следователи СБУ оказывают давление на нее, требуя немедленного ознакомления с материалами дела от адвокатов, пишет "Интерфакс". Это уже не первая голодовка Савченко в украинском СИЗО, предыдущая была объявлена сразу после ареста по делу о подготовке терактов.

Савченко обвиняют в подготовке терактов в Киеве. По версии следствия, она готовила теракт в Верховной раде с применением оружия и гранат. В конце марта с Савченко сняли депутатскую неприкосновенность.