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Тверская улица в Москве станет пешеходной

17:56
  • среда
  • 05 декабря 2018

Ограничение вводится из-за новогодних гуляний

Улица Тверская в Москве станет пешеходной, сообщили в столичной мэрии. Ограничение движения транспорта вводится в период с 29 декабря по 3 января в связи с новогодними мероприятиями.

Как сообщил заммэра Москвы Петр Бирюкова, улицу для автомобилей закроют уже в ночь на 29 декабря. До 3-го числа движение на одной из центральных улиц столицы будет открыто только для пешеходов.

Москва активно готовится к празднованию Нового года. Уже 14 декабря в городе в шестой раз откроется фестиваль "Путешествие в Рождество". Он продлится месяц.

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