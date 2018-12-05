Тверская улица в Москве станет пешеходной

Ограничение вводится из-за новогодних гуляний

Улица Тверская в Москве станет пешеходной, сообщили в столичной мэрии. Ограничение движения транспорта вводится в период с 29 декабря по 3 января в связи с новогодними мероприятиями.

Как сообщил заммэра Москвы Петр Бирюкова, улицу для автомобилей закроют уже в ночь на 29 декабря. До 3-го числа движение на одной из центральных улиц столицы будет открыто только для пешеходов.

Москва активно готовится к празднованию Нового года. Уже 14 декабря в городе в шестой раз откроется фестиваль "Путешествие в Рождество". Он продлится месяц.