ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Танцор Полунин объяснился за тату с Путиным на груди

18:07
  • среда
  • 05 декабря 2018

Известный танцовщик Сергей Полунин ходит с изображением Владимира Путина на груди, чтобы защитить президента от негатива

Получивший в конце ноября российский паспорт украинский танцор Сергей Полунин пояснил свое решение сделать татуировку с портретом президента России Владимира Путина у себя на груди.

Полунин в среду представляет в Милане календарь Pirelli-2019, в котором он снялся в паре с французской топ-моделью Летицией Каста. Обсуждая с журналистами татуировку, которая ранее "взорвала" интернет, танцор заявил, что  таким образом пытался отвести негатив от Путина.

"Я сделал татуировку как энергетическую защиту - слишком много атаки на одного человека. В тот момент у меня было много сил и энергии, и я решил перекинуть на себя часть этой негативной энергетики", - объяснился артист (цитата по РИА Новости).

Полунин ранее говорил, что является сторонником президента России и восхищается его трудолюбием. В конце ноября он получил российский паспорт. "Правда за Россией", - прокомментировал получение документа он.

29 –летний танцор является уроженцем Херсона. Он выступал на сценах театров в Лондоне, Мюнхене и Москве. В последнее время артист также снимается в кино.

Читайте также:
Главное сегодня
Сергей Полунин
Сергей Полунин
Сергей Полунин с татуировкой на груди
Сергей Полунин с татуировкой на груди
Сергей Полунин с татуировкой на груди
Сергей Полунин с татуировкой на груди
Российский паспорт Сергея Полунина
Российский паспорт Сергея Полунина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿