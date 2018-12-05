Танцор Полунин объяснился за тату с Путиным на груди

Известный танцовщик Сергей Полунин ходит с изображением Владимира Путина на груди, чтобы защитить президента от негатива

Получивший в конце ноября российский паспорт украинский танцор Сергей Полунин пояснил свое решение сделать татуировку с портретом президента России Владимира Путина у себя на груди.

Полунин в среду представляет в Милане календарь Pirelli-2019, в котором он снялся в паре с французской топ-моделью Летицией Каста. Обсуждая с журналистами татуировку, которая ранее "взорвала" интернет, танцор заявил, что таким образом пытался отвести негатив от Путина.

"Я сделал татуировку как энергетическую защиту - слишком много атаки на одного человека. В тот момент у меня было много сил и энергии, и я решил перекинуть на себя часть этой негативной энергетики", - объяснился артист (цитата по РИА Новости).

Полунин ранее говорил, что является сторонником президента России и восхищается его трудолюбием. В конце ноября он получил российский паспорт. "Правда за Россией", - прокомментировал получение документа он.

29 –летний танцор является уроженцем Херсона. Он выступал на сценах театров в Лондоне, Мюнхене и Москве. В последнее время артист также снимается в кино.