Сбежавший с автоматом сотрудник ВОХР найден под Гжелью

При себе у него был автомат и два снаряженных магазина

Сбежавшего с поста в Муроме сотрудника военизированной охраны (ВОХР) Юрия Петрова нашли в окрестностях подмосковного города Гжель. У мужчины огнестрельное ранение груди, он госпитализирован.

По данным "Интерфакса", пострадавший находится в крайне тяжелом состоянии. Ранее источник ТАСС сообщил, что мужчина покончил с собой при задержании. Начата доследственная проверка.

Утром 5 декабря стало известно, что 61-летний сотрудник военизированной охраны Юрий Петров покинул пост на железнодорожном объекте в городе Муром Владимирской области и на машине ВАЗ 2109 двинулся по направлению к столице. При себе у него был автомат АКМ и два снаряженных магазина к нему.

СМИ сообщают, что на этот шаг его подтолкнули долги и проблемы в семье.