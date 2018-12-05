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Психику детей защитят новыми возрастными маркировками

18:24
  • среда
  • 05 декабря 2018

В России "остро стоит вопрос" о введении возрастной маркировки 1+ и 3+, заявили в Роскомнадзоре

Возрастную маркировку медиа-контента могут изменить. С таким предложением к совету Российской академии образования обратился глава Роскомнадзора Александр Жаров.

Он сообщил, что детей нужно оградить от информации, которая может нанести урон психологическому здоровью. Решить эту проблему руководитель РКН предлагает следующим образом.

"Сейчас же остро стоит вопрос о маркировки 1+ и 3+, не с точки зрения "запретить", а с точки зрения, что ребенку полезно с точки зрения информационной безопасности и что должно быть рекомендовано для того, чтобы обучаться", - цитирует Жарова ТАСС.

Он отметил, что у детей "виртуальный и реальный мир перемешан, а отменить новые способы обучения невозможно". Глава Роскомнадзора считает необходимым уточнить возрастную маркировку контента с учетом психологических особенностей детей.

Маркировать продукцию по возрасту стали в 2012 году. На данный момент в России существуют категории 0+, 6+, 12+, 16+ и 18+.

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