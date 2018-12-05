Порошенко рассказал, на что потратил последние копейки украинцев

Ранее стало известно, что для украинского президента купят два бронированных люксовых седана Mercedes-Benz S600

Все деньги украинских налогоплательщиков "до копейки" тратятся на повышение обороноспособности страны, заявил Петр Порошенко. По его словам, благодаря этому Вооруженные силы Украины приблизились к стандарту армии стран НАТО.

Выступая на церемонии награждения военнослужащих, Порошенко рассказал, что боевая мощь украинской армии повысилась благодаря поступлению в войска новых систем вооружений и модернизированной техники.

Он заверил, что на каждый агрессивный шаг врага Киев готов дать жесткий и профессиональный ответ и пожелал военным военным веры в победу Украины.

"Победу не на условиях капитуляции, к которой призывают нас некоторые политиканы, в том числе и внутри Украины, а мир на условиях победы. Враг заплатит высокую цену", - приводит слова Порошенко агентство "Интерфакс".

Ранее СМИ сообщили, что для президента купят два бронированных люксовых седана Mercedes-Benz S600. На это потратят полтора миллиона евро.

Украина регулярно обвиняет Россию в агрессии. По утверждению Киева, на территории Донбасса находятся российские военные, в Москве заявления украинских властей отвергает. Ранее Петр Порошенко ввел в стране военное положение из-за инцидента в Черном море. 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили госграницу и попытались скрытно пройти к Керченскому проливу, но были задержаны.