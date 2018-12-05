ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Порошенко рассказал, на что потратил последние копейки украинцев

18:44
  • среда
  • 05 декабря 2018

Ранее стало известно, что для украинского президента купят два бронированных люксовых седана Mercedes-Benz S600

Все деньги украинских налогоплательщиков "до копейки" тратятся на повышение обороноспособности страны, заявил Петр Порошенко. По его словам, благодаря этому Вооруженные силы Украины приблизились к стандарту армии стран НАТО.
Порошенко похвастался новой ракетой

Выступая на церемонии награждения военнослужащих, Порошенко рассказал, что боевая мощь украинской армии повысилась благодаря поступлению в войска новых систем вооружений и модернизированной техники.

Он заверил, что на  каждый агрессивный шаг врага Киев готов дать жесткий и профессиональный ответ и пожелал военным военным веры в победу Украины.

"Победу не на условиях капитуляции, к которой призывают нас некоторые политиканы, в том числе и внутри Украины, а мир на условиях победы. Враг заплатит высокую цену", - приводит слова Порошенко агентство "Интерфакс".

Ранее СМИ сообщили, что для президента купят два бронированных люксовых седана Mercedes-Benz S600. На это потратят полтора миллиона евро.

Украина регулярно обвиняет Россию в агрессии. По утверждению Киева, на территории Донбасса находятся российские военные, в Москве заявления украинских властей отвергает. Ранее Петр Порошенко ввел в стране военное положение из-за инцидента в Черном море. 25 ноября три корабля ВМС Украины нарушили госграницу и попытались скрытно пройти к Керченскому проливу, но были задержаны.

Читайте также:
Новости по теме
Обмен валюты в Киеве
Обмен валюты в Киеве
Украинская армия
Украинская армия
Петр Порошенко проходит перед строем солдат
Петр Порошенко проходит перед строем солдат
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿