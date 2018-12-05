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Взбесившийся Facebook не пускает людей в соцсеть

18:38
  • среда
  • 05 декабря 2018

Пользователи соцсети пожаловались на массовый сбой

У социальной сети Facebook в очередной раз за текущий год произошел технический сбой. Проблема связана с авторизацией в сервисе.

В среду днем пользователи, преимущественно из Европы, не могли зайти в свои профили. Соцсеть сначала выкидывала людей из аккаунтов, а потом не позволяла зайти обратно.

Более 20 жалоб отследил портал Downdetector. Проблема, судя по записям, затронула веб- и мобильную версию соцсети. На работу Facebook также пожаловались российские и белорусские пользователи.

Масштабный блэкаут Facebook и Instagram произошел 20 ноября. Люди по всему миру не могли зайти в свои профили.

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