ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Молодого человека Бутиной могут наказать за связь с россиянкой

19:23
  • среда
  • 05 декабря 2018

Республиканца Пола Эриксона могут привлечь к делу россиянки Марии Бутиной в качестве соучастника

Политического консультанта Республиканской партии США Пола Эриксона могут обвинить в шпионаже, как и его подругу – россиянку Марию Бутину. Он может пройти по делу как соучастник.

Адвокат Эриксона получил письмо, в котором говорится о возможном выдвижении обвинения. Некоторые люди из окружения Эриксона уже дали показания ФБР, пишет ТАСС со ссылкой на американские СМИ.

Летом американская газета The Wall Street Journal выяснила, что Бутина вступила в связь с 56-летним Эриксоном для того, чтобы "установить неофициальный канал связи" с республиканцами. Тем не менее, россиянка просчиталась: Эриксон не имеет особого влияния в политических кругах, а также несколько раз оказывался в суде за мошенничество.

Бутину арестовали 15 июля. Ее обвиняют в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Также американские спецслужбы утверждают, что россиянка вела такую деятельность без необходимой регистрации в качестве иноагента.

Москва считает дело против Бутиной политически мотивированным и по разным каналам пытается добиться освобождения арестованной россиянки.

Читайте также:
Главное сегодня
Пол Эриксон и Мария Бутина
Пол Эриксон и Мария Бутина
Мария Бутина
Мария Бутина
Мария Бутина
Мария Бутина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿