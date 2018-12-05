Молодого человека Бутиной могут наказать за связь с россиянкой

Республиканца Пола Эриксона могут привлечь к делу россиянки Марии Бутиной в качестве соучастника

Политического консультанта Республиканской партии США Пола Эриксона могут обвинить в шпионаже, как и его подругу – россиянку Марию Бутину. Он может пройти по делу как соучастник.

Адвокат Эриксона получил письмо, в котором говорится о возможном выдвижении обвинения. Некоторые люди из окружения Эриксона уже дали показания ФБР, пишет ТАСС со ссылкой на американские СМИ.

Летом американская газета The Wall Street Journal выяснила, что Бутина вступила в связь с 56-летним Эриксоном для того, чтобы "установить неофициальный канал связи" с республиканцами. Тем не менее, россиянка просчиталась: Эриксон не имеет особого влияния в политических кругах, а также несколько раз оказывался в суде за мошенничество.

Бутину арестовали 15 июля. Ее обвиняют в участии в заговоре с целью ведения деятельности в пользу иностранного государства на территории США. Также американские спецслужбы утверждают, что россиянка вела такую деятельность без необходимой регистрации в качестве иноагента.

Москва считает дело против Бутиной политически мотивированным и по разным каналам пытается добиться освобождения арестованной россиянки.