Путин ответил на американский ультиматум

У России появятся ракеты средней и меньшей дальности, если США все же выйдут из ДРСМД

Россия выступает против разрушения Договора о ракетах средней и меньшей дальности, но если США из него выйдут, то и наша страна будет вынуждена отказаться от соблюдения соглашений. Такое заявление сделал Владимир Путин.

Президент опроверг обвинения, прозвучавшие накануне со стороны Госсекретаря США Майка Помпео в том, что Россия сама якобы нарушает договор. По словам Путина, Вашингтон сначала сам заявил о намерении выйти из договора, а затем начал искать обоснования, обвинив традиционно во всем Москву. При этом никаких доказательств США так и не предоставили, сообщает "ТВ Центр".

"Напомню, что уже в этом году, по-моему, Конгресс США до объявления о выходе США из этого договора выделил деньги на НИОКРы по созданию этих ракет. То есть решение принято давно. Только по-тихому. Они думали, что мы не заметим это, но это же в бюджете Пентагона стоит уже - разработка этих ракет. Но только после этого публично объявили о том, что они выходят", - сказал Путин.

Обвинения в адрес России, полагает президент, уже стали привычными для уха западного обывателя.