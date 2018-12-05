Собянин отметил итоги преобразований в системе здравоохранения столицы

Московская медицина признана одной лучших в мире

Развитие здравоохранения останется приоритетом столичных властей в ближайшие годы. На первый план выходит проблема борьбы с онкологическими заболеваниями, организация патронажной и паллиативной помощи. Об этом заявил Сергей Собянин, выступая на 17-й ассамблее "Здоровье Москвы". По мнению мэра, российская столица по уровню медицины в списке лучших в мире.

В реанимации института Склифосовского шансы на спасение даже самого тяжелого пациента максимальные. Здесь его могут подключить к современному анестезиологическому комплексу. В случае необходимости он заставит сердце пациента биться, а легкие дышать.

"Это аппарат искусственной почки, пациенты, которые попадают с отравлениями, как и внутри, так и снаружи, когда останавливаются почки – вот, пожалуйста, искусственная почка", - говорит заведующая отделением анастезиологии и реанимации НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифософского Елена Короткова.

Главный враг здоровья современного человека - стресс. Психиатры советуют уйти от навязанной цифровой реальности в правильный эмоциональный настрой. Совсем скоро функции участковых психологов в Москве частично возьмут на себя врачи общей практики.

"Мы сейчас проводим активную работу по вовлечению врачей общей практики в оказание медицинской помощи при таких распространенных и легких психических расстройствах, к которым относятся и панические атаки. На 2019 году у нас запланирована большая образовательная программа для врачей общей практики", - сообщил главный психиатр Москвы Георгий Костюк.

Пока одни учатся, другие уже создают. Научная медицина в столице давно вышла на новый уровень. В Сколково сегодня производят протезы, максимально повторяющие функции конечностей. Они спроектированы таким образом, что специальные датчики считывают импульсы с мышц руки и передают их на двигатель протеза. Так что человек может управлять ей, как обычной рукой, в том числе и контролировать силу пожатий.

В медицине еще много простора для будущих разработок. Например, цель столичных врачей - научиться определять заболевания у новорожденного на генетическом уровне по специальному скринингу, чтобы предотвращать их дальнейшее развитие. И масса других исследований, которым в столице уделяется особое внимание.

"У нас не один "Склиф", у нас много достойных медицинских организаций, и когда мы говорим, что среди 170 тысяч сотрудников отрасли в Москве есть сегодня один человек года, то таких людей на самом деле очень много", - заявляет глава Депздрава Москвы Алексей Хрипун.

Мэр Москвы Сергей Собянин многие проекты увидел лично и оценил прогресс.

"Доступность врачей в наших поликлиниках выросла, в 8-10 раз снизилось время ожидания, в разы увеличилось количество высокотехнологичной медицинской помощи, что очень важно благодаря и структурным реорганизациям, изменениям системы финансирования значительно увеличилась и заработная плата наших врачей. И показатели стандартизированной смертности уменьшились на четверть", - заявил Собянин.

Это заслуга медсестер, врачей и руководителей. Сергей Собянин наградил лучших из них. Продолжительность жизни в Москве выросла на 4 года во многом благодаря качественно новому уровню медицины. Она уже признана одной из лучших в мире.

Елена Сахно, Алексей Комаров, Наталья Епифанова, "ТВ Центр".