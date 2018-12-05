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Путин поддержал Мадуро в сложной ситуации

19:53
  • среда
  • 05 декабря 2018

Россия осуждает любые попытки изменить ситуацию в Венесуэле силой

Планы развития сотрудничества России и Венесуэлы обсудили президенты двух стран. Встреча Владимира Путина и Николаса Мадуро прошла в Ново-Огарёве.

Об активности взаимодействия Москвы и Каракаса говорит тот факт, что это уже 5-й визит Мадуро в Россию за время его пребывания на президентском посту, передает "ТВ Центр". Как отметили участники встречи, в последние годы латино-американская страна столкнулась с серьёзными внутренними проблемами и внешним давлением. Но сейчас, по оценке Мадуро, удалось найти точку для запуска экономической программы, которая будет отвечать в том числе интересам российско-венесуэльских отношений.

"Понимаем и знаем, что ситуация в Венесуэле остаётся сложной. Поддерживаем ваши усилия в том, чтобы добиться взаимопонимания в обществе. Разумеется, мы осуждаем любые действия, которые носят явно террористический характер, любые попытки изменить ситуацию с помощью силы", - заявил Путин.

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Президент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро
Президент России Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро
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