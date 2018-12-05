Опубликован календарь Pirelli на 2019 год с обнаженными моделями

В Милане презентовали новый модный календарь Pirelli-2019. Сорок цветных и черно-белых снимков были сделаны в апреле этого года в Майами и Нью-Йорке.

В работе известного британского фотографа Альберта Уотсона "Сила мечты" снялись модели Летиция Каста и Джиджи Хадид, актриса Джулия Гарнер, танцор Сергей Полунин, прима-балерина Мисти Коупленд и дизайнер Александр Вэнг. Снимки опубликованы на сайте Pirelli.

Полунин, ранее получивший российский паспорт, в календаре исполнил роль танцора, скульптуру которого лепит влюбленная в него художница (Летиция Каста).