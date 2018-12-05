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Опубликован календарь Pirelli на 2019 год с обнаженными моделями

20:47
  • среда
  • 05 декабря 2018

В фотоисториях "Сила мечты" снялись модель Джиджи Хадид, актриса Джулия Гарнер и танцор Сергей Полунин

В Милане презентовали новый модный календарь Pirelli-2019. Сорок цветных и черно-белых снимков были сделаны в апреле этого года в Майами и Нью-Йорке.

В работе известного британского фотографа Альберта Уотсона "Сила мечты" снялись модели Летиция Каста и Джиджи Хадид, актриса Джулия Гарнер, танцор Сергей Полунин, прима-балерина Мисти Коупленд и дизайнер Александр Вэнг. Снимки опубликованы на сайте Pirelli.

Полунин, ранее получивший российский паспорт, в календаре исполнил роль танцора, скульптуру которого лепит влюбленная в него художница (Летиция Каста).

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Мисти Коупленд
Мисти Коупленд
Джиджи Хадид
Джиджи Хадид
Джулия Гарнер
Джулия Гарнер
Летиция Каста и Сергей Полунин
Летиция Каста и Сергей Полунин
Летиция Каста и Сергей Полунин
Летиция Каста и Сергей Полунин
Мисти Коупленд
Мисти Коупленд
Мисти Коупленд
Мисти Коупленд
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