Холодная вода в Киеве стала золотой

Тарифы на холодную воду выросли более чем на 17%

В Киеве повысили стоимость услуг по водоснабжению. Тарифы на холодную воду выросли более чем на 17% и составили 19,6 гривен за кубический метр (46,8 рубля за кубический метр).

Таким образом, с 2014 года услуги теплоснабжения в Киеве выросли в пять раз. Последнее повышение тарифа было зафиксировано в октябре 2018 года, власти объяснили это ростом затрат на электроэнергию, реагенты, оплату труда и налогом на землю, пишет 112.UA.

На Украине с 1 ноября на 23 процента выросла стоимость газа. Страна оказалась не готова к началу отопительного сезона. Критическая ситуация сложилась в Смеле, Шепетовке, Кривом Роге, Кроповницком и других городах и поселках. По стране прокатилась массовая волна протестов. Долги за ЖКХ уже достигли 40 миллиардов гривен.