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Болезненный вид Суркова встревожил россиян

20:08
  • среда
  • 05 декабря 2018

Фотографии помощника Путина с тростью не обсудил только ленивый

Владислав Сурков вынужден ходить с тростью из-за травмы, прокомментировал политолог Алексей Чеснаков ранее опубликованные в Сети снимки "болезненного" помощника президента России.

Как рассказал директор Центра политической конъюнктуры, Сурков получил травму во время игры в зимний стрибол (уличный баскетбол). На заявление Чеснакова обратило внимание издание "Взгляд".

Ранее в интернете поползли слухи, что Сурков может быть чем-то болен. Так, пользователи соцсетей "диагностировали" у него рак и подагру.

 

"А что это с Сурковым?", – поинтересовались одни в Twitter. "Сурков уже одной ногой на Ваганьковском", - отвечают другие. "Сурков наконец поднялся с колен. Ждем-с остальной России", - шутят пользователи.

После этого в Telegram-каналах появилась новая фотография Суркова. На снимке помощник президента улыбается и держит трость в руке. Пользователи Twitter подмечают – худобу и костюм на три размера меньше не скроешь.

 

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