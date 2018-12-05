Трамп показал характер на церемонии прощания с Бушем-старшим

Чета Клинтон и президент США Дональд Трамп отказались здороваться друг с другом на церемонии прощания с 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим.

Прибывшие среди последних на траурное мероприятие Мелания и Дональд заняли место в первом ряду рядом с Бараком Обамой, его супругой Мишель, а также Биллом и Хиллари Клинтон.

Трамп поприветствовал своего предшественника и его жену. Его супруга Мелания пожала руку Биллу Клинтону и помахала рукой его супруге Хиллари. При этом сам Трамп и чета Клинтонов взаимно проигнорировали друг друга. Видео с церемонии публикует ТВЦ.ru.

Буш-старший скончался 30 ноября на 95-м году жизни. Бывшего американского лидера похоронят на территории президентской библиотеки при Техасском университете.

Ранее на траурной церемонии выступил действующий глава США Дональд Трамп. Его сопровождала супруга Меланья. Фотографии с мероприятия смотрите в фотогалерее ТВЦ.ru.