42 на 89: Киев предложил Москве обменяться пленными

За одного украинца дадут двух русских. О задержанных моряках речи не идет

Украина предложила России обмен заключенными – 89 россиян на 49 украинцев. Сначала стороны совершат обмен 23 на 23, и, если Москва согласится, то затем 66 на 19.

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Евгений Марчук отметил, что все вопросы нужно оперативно решить до 27 декабря, чтобы заключенные смогли встретить Новый год в своих семьях, пишет РИА Новости.

Задержанные в Керченском проливе моряки ВМС Украины в этот список не попадают, поскольку "они должны быть немедленно освобождены без всяких предпосылок", отметила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.