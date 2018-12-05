ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

42 на 89: Киев предложил Москве обменяться пленными

20:49
  • среда
  • 05 декабря 2018

За одного украинца дадут двух русских. О задержанных моряках речи не идет

Украина предложила России обмен заключенными – 89 россиян на 49 украинцев. Сначала стороны совершат обмен 23 на 23, и, если Москва согласится, то затем 66 на 19.

Представитель Украины в трехсторонней контактной группе по Донбассу Евгений Марчук отметил, что все вопросы нужно оперативно решить до 27 декабря, чтобы заключенные смогли встретить Новый год в своих семьях, пишет РИА Новости.

Задержанные в Керченском проливе моряки ВМС Украины в этот список не попадают, поскольку "они должны быть немедленно освобождены без всяких предпосылок", отметила вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко.

Читайте также:
Главное сегодня
Обмен пленными на Украине
Обмен пленными на Украине
Обмен пленными
Обмен пленными
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Реклама на сайте +7 (495) 785-42-68
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта: Рамблер

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.
﻿