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Сбербанк ограничит перевод денег на карту

21:22
  • среда
  • 05 декабря 2018

Держатели кредиток не смогут переводить деньги по номеру мобильного телефона

Сбербанк собирается запретить переводы денег на кредитные карты по номеру телефона, перевод можно будет сделать только по номеру банковской карты. Нововведение начало поэтапно внедряться с 3 декабря.

Для дебетовых карт возможность перевода и по номеру телефона, и по номеру банковской карты сохранится, пишет ТАСС.

Это изменение связано с тем, что держатели и дебетовой, и кредитной карт ожидают зачисления средств именно на дебетовую, но нередко деньги зачисляются на кредитную. А услуга вывода средств с кредитной карты является платной.

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