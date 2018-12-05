Сбербанк ограничит перевод денег на карту

Держатели кредиток не смогут переводить деньги по номеру мобильного телефона

Сбербанк собирается запретить переводы денег на кредитные карты по номеру телефона, перевод можно будет сделать только по номеру банковской карты. Нововведение начало поэтапно внедряться с 3 декабря.

Для дебетовых карт возможность перевода и по номеру телефона, и по номеру банковской карты сохранится, пишет ТАСС.

Это изменение связано с тем, что держатели и дебетовой, и кредитной карт ожидают зачисления средств именно на дебетовую, но нередко деньги зачисляются на кредитную. А услуга вывода средств с кредитной карты является платной.