В Выборге на воду спустили плавучий рыбозавод

На борту траулера "Баренцево море" будет работать самый современный комплекс переработки рыбы

На Выборгском судостроительном заводе в среду был спущен на воду рыболовный траулер "Баренцево море". Это первый из четырех кораблей подобного класса, предназначенных для работы в условиях арктических морей. Фактически это плавающий автоматизированный рыбозавод, который может перерабатывать 160 тонн сырья в сутки. Конечная продукция - филе, рыбий жир, мука и консервы. Технологии XXI века.

Морской траулер "Баренцево море" - это первое в истории современной России крупнотоннажное судно для добычи рыбы. Подобных заказов отечественные судостроители не получали около 30 лет, отмечает "ТВ Центр".

Проект стал возможным благодаря государственной программе инвестиционных квот, когда разрешение на промышленный вылов рыбы получают те предприятия, которые вкладывают деньги в строительство судов.

"Это будет серия судов, это головное судно. Ещё два находятся в постройке на разных стадиях, и два ещё другой серии. Всего будет восемь судов", - рассказал генеральный директор ПАО "Выборгский судостроительный завод" Александр Соколов.

По этой программе в России планируется построить 100 новых рыболовецких судов. Первое судно заказал Архангельский траловый флот.

"У нас огромная страна, у нас огромные ресурсы, и мы должны сами должны самым современным образом создавать суда и соответствующие возможности, чтобы добывать эти ресурсы. И вы, пионеры, за что вам низкий поклон, ну, а мы, архангелогородцы, ждём с нетерпением, когда оно будет достроено", - сообщил губернатор Архангельской области Игорь Орлов.

Внутри траулера-процессора будет работать самый современный комплекс переработки рыбы. Упаковка филе, изготовление консервов, а также рыбьего жира и муки - и все это прямо в море! До 160 тонн в сутки. Без захода в порт судно сможет работать около года. На свой первый промысел "Баренцево море" выйдет в 2021 году.

Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасёв. Северо-западное Бюро "ТВ Центра", Санкт-Петербург.