Глава украинского МИД опозорился в Брюсселе

Климкин перепутал вице-президента ЕК с главой МИД Чехии

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ошибся в подписи к фотографии с чешским коллегой Томашем Патршичеком. Политик назвал его Марошем Шефчовичем – это вице-президент Европейской комиссии.

Фотографию со встречи Климкин опубликовал в Twitter и сопроводил надписью: "Новый министр иностранных дел Чехии М. Шефчович...". Пользователи соцсети тут же заметили ошибку и меньше чем через час твит исправили на "Новый министр иностранных дел Чехии Т. Патршичек…", пишут украинские "Вести".

Новий Міністр закордонних справ Чехії Т.Петршічек планує приїхати до нас у лютому. Спробуємо дати йому можливість на власні очі пересвідчитися, що і як робить Росія на Донбасі, не обійдемо увагою й інші �������� �������� ключові теми. pic.twitter.com/stBZBy0obC — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 5 декабря 2018 г.

Томаш Патршичек занял пост главы МИД Чехии в середине октября.