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Глава украинского МИД опозорился в Брюсселе

22:00
  • среда
  • 05 декабря 2018

Климкин перепутал вице-президента ЕК с главой МИД Чехии

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин ошибся в подписи к фотографии с чешским коллегой Томашем Патршичеком. Политик назвал его Марошем Шефчовичем – это вице-президент Европейской комиссии.

 

Фотографию со встречи Климкин опубликовал в Twitter и сопроводил надписью: "Новый министр иностранных дел Чехии М. Шефчович...". Пользователи соцсети тут же заметили ошибку и меньше чем через час твит исправили на "Новый министр иностранных дел Чехии Т. Патршичек…", пишут украинские "Вести".

Томаш Патршичек занял пост главы МИД Чехии в середине октября.

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Страница в twitter главы МИД Украины Павла Климкина
Глава МИД Украины Павел Климкин
Глава МИД Украины Павел Климкин
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