Киев назвал условия досрочной отмены военного положения

Это возможно только при нормализации отношений с Россией

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман допустил, что военное положение в некоторых районах страны могут прекратить досрочно.

Это произойдет только при условии, если ситуация в стране нормализуется, а население не будет чувствовать никаких угроз, передает РИА Новости.

Ранее глава Минобороны Украины Степан Полторак отметил позитивные тенденции по Керченскому проливу. В частности, он утверждает, что Россия разрешила украинским судам беспрепятственно заходить в порты на Азове.

26 октября Киев ввел военное положение в десяти областях страны на 30 дней после того как Россия задержала в Керченском проливе три корабля ВМС Украины. Режим предусматривает ограничение прав и свобод, в том числе на участие в выборах.

В России считают инцидент в Керченском проливе провокацией, а ввод военного положения – попыткой сорвать президентские выборы на Украине.