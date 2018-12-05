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Киев назвал условия досрочной отмены военного положения

22:31
  • среда
  • 05 декабря 2018

Это возможно только при нормализации отношений с Россией

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман допустил, что военное положение в некоторых районах страны могут прекратить досрочно.

Это произойдет только при условии, если ситуация в стране нормализуется, а население не будет чувствовать никаких угроз, передает РИА Новости. 

Ранее глава Минобороны Украины Степан Полторак отметил позитивные тенденции по Керченскому проливу. В частности, он утверждает, что Россия разрешила украинским судам беспрепятственно заходить в порты на Азове.

26 октября Киев ввел военное положение в десяти областях страны на 30 дней после того как Россия задержала в Керченском проливе три корабля ВМС Украины. Режим предусматривает ограничение прав и свобод, в том числе на участие в выборах.

В России считают инцидент в Керченском проливе провокацией, а ввод военного положения – попыткой сорвать президентские выборы на Украине.

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