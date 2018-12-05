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Голодная коза объела хозяина на 20 тысяч евро

22:27
  • среда
  • 05 декабря 2018

Животное по кличке Белка поплатилось за свой поступок

Для семьи фермеров Симич из центральной Сербии настали трудные времена после того, как их коза Белка сжевала 20 тысяч евро наличными. Об истории рассказали местные СМИ.

Инцидент произошел в селе Ранилович в 80 километрах южнее Белграда. Муж и жена приготовили крупную сумму для покупки десяти гектаров земли. Они пересчитали деньги и в ожидании продавца сложили их на столе.

Голодная коза Белка пробралась в дом и приняла евро за лакомство. Она съела все деньги со стола, оставив лишь около 300 евро. Все остальные деньги животное либо проглотило, либо изгрызло. "Муж с тех пор молчит. И только сядет и смотрит в одну точку", - посетовала жена фермера

Как передает РИА Новости, жившая несколько лет в семье Симич коза позже была убита и приготовлена на вертеле.

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