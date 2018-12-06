Истребитель ВМС США в небе над Японией врезался в самолет-заправщик

Два самолёта ВМС США потерпели крушение у берегов Японии

У побережья Японии идет поисково-спасательная операция - там столкнулись два военных американских самолета. Двоих пострадавших уже нашли, им оказывают медицинскую помощь, поиски еще пяти человек продолжаются, передает "ТВ Центр".

В корпусе морской пехоты сообщили, что инцидент произошел во время планового учебного полета. По данным японских властей, истребитель-бомбардировщик и транспортный заправщик ВМС США - столкнулись в воздухе и рухнули в районе префектуры Коти, около острова Сикоку.

К месту крушения отправлены шесть кораблей службы безопасности на море и патрульный самолет.