В сирийской провинции Алеппо восстановили сотни школ

Многие из них боевики использовали как командные пункты

Эксперты ОЗХО подтвердили, что в Сирии не производят химическое оружие. Организация опубликовала итоги очередной проверки. Инспекторы побывали на пяти объектах, где ранее производили отравляющие вещества и сообщили, что доступ к ним по-прежнему закрыт. Тем временем власти Алеппо восстанавливают социально-значимые объекты. В городе и в восточной части провинции отремонтированы 470 школ. Часть из них пришлось отстраивать практически заново.

Школьные стены, рассказывает директор Хамид, разрушили боевики. Когда захватили здание и оборудовали в нём командный пункт. Из класса в класс пробили проходы. От одной огневой точки к другой. На верхних этажах террористы установили минометы. На нижних был госпиталь и мастерская, где делали кустарные фугасы, передает "ТВ Центр".

Сегодня от бывшего опорного пункта не осталось и следа. Полуразрушенное здание отремонтировали в рекордные сроки. Завезли мебель. В коридорах и кабинетах еще пахнет свежей краской. В школьном дворе каждое утро начинается с линейки и гимна страны.

В классах идут уроки. Кроме основных дисциплин, детям преподают еще музыку и рисование. Это сегодня старшеклассникам разрешают рисовать на стенах золушку, телепузиков или, например, пейзаж. А два года назад эти панели украшали только лозунги радикалов. А за такую работу юному художнику могли отрубить голову.

Времена, когда детям разрешали изучать только религиозные предметы, а светские находились под запретом, в Алеппо уже в прошлом. И в городе, и в провинции, всего за два года власти отремонтировали более 400 школ.

Строители трудятся в две смены. В кабинетах заканчивают отделку. В соседнем – возводят стены. Рабочие спешат. Школу необходимо сдать к новому году. Чтобы за время зимних каникул успеть завезти парты, стулья, доски. А в конце января начать занятия.

Тимур Абдуллаев, Дмитрий Филиппов, "ТВ Центр", Алеппо.