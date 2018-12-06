Международный скандал: США вынудили Канаду арестовать директора Huawei

Биржевые индексы Китая падают на фоне задержания высокопоставленного менеджера Huawei в Канаде

Громкий скандал разгорается между Канадой и КНР после ареста в Ванкувере финансового директора компании Huawei, крупного китайского концерна в сфере телекоммуникационного оборудования.

Мэн Ваньчжоу, дочь основателя гиганта, была задержана по подозрению в нарушении торговых санкций, введенных Вашингтоном против Тегерана, а именно в попытке поставить оборудование иранскому сотовому оператору. Ей грозит экстрадиция в США. Запрос на выдачу Вашингтон уже направил, передает "Газета.Ru".

Посольство Китая заявило решительный протест канадским властям, назвав действия Оттавы нарушением прав человека. А в самой компании заявили, что им ничего не известно о незаконных действиях своего финдиректора.