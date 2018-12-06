В московских аэропортах заблокированы снегопадом 35 рейсов

Российские авикомпании переносят рейсы из-за обрушившегося на столицу мощного снегопада

В столице и области продолжают устранять последствия мощного снегопада. По последним данным, из московских аэропортов из-за непогоды не смогли вылететь 35 рейсов.

Согласно "Яндекс.Расписанию" (информация по состоянию на 8:16), во "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево" задержаны соответственно 13, семь и пять рейсов. Еще по четыре и шесть рейсов пришлось отменить во "Внуково" и "Домодедово".

Между тем Сахалин переживает шторм. Закрыта паромная переправа, связывающая остров с материком, в северных районах в четверг отменены занятия в школах.

В Охинском районе из-за сильной метели на дорогах практически нулевая видимость. Ночью скорость ветра достигала 25 метров в секунду. Местные жители опубликовали в сети видеокадры, на которых со строящейся многоэтажки разлетаются металлические листы и с грохотом падают на землю.

Выяснилось, что накануне строители ремонтировали крышу и не убрали материал, хотя МЧС заранее распространило предупреждение о непогоде. Информации о пострадавших не поступало.