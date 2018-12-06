Попадание в тюрьму обернулось для россиянина смертью в США

Мужчина ожидал депортации с 2017 года

В больнице города Джексонвилл (США, штат Флорида) скончался гражданин России Герман Волков. 56-летний мужчина умер 30 ноября в результате остановки сердца.

В июне 2017 года он был арестован за нелегальное нахождение на территории США. У него истек срок визы. С тех пор он находился под стражей. Его должны были выслать из страны.

В заявлении американской Иммиграционной и таможенной полиции говорится, что за два дня до своей кончины Волков был переведен из другой больницы Джексонвилля, сообщает "Газета.Ru". Это произошло после того, как он решил прекратить лечение. О какой именно болезни идет речь, неизвестно. Причины смерти россиянина также не называются. Вероятно, это произошло из-за сердечно-сосудистого заболевания.

О произошедшем были оповещены соответствующие медицинские структуры и правоохранительные органы штата Флорида. Кроме того, об этом сообщили генеральному инспектору министерства внутренней безопасности и управлению профессиональной ответственности Иммиграционной и таможенной полиции. Информацию довели и до сведения представителей посольства России.