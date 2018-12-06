"Использовали как пушечное мясо": в Киеве семьям моряков указали на обман Порошенко

Провокацию в Керченском проливе Украина и США готовили три месяца

Бывший депутат Верховной Рады Алексей Журавко раскрыл причастность Вашингтона к произошедшему в Керченском проливе 25 ноября. В тот день корабли ВМС Украины попытались прорваться к Азовскому морю.

"Спецоперацию по Черному морю, совершенную 25-го ноября в Керченском проливе, в течение трех месяцев готовили американские спецслужбы и СБУ. Все распоряжения на проведение провокации в Черном море доводились до Порошенко (президента Украины, - прим. ред.) со стороны посольства США в Украине. А Порошенко, в свою очередь, отдавал лично команды уже исполнителям", - написал он в своем Facebook.

По словам Журавко, Петр Порошенко осознанно отправлял катера и моряков на расстрел. Члены команды были экипированы большим количеством патронов, а также стрелковым оружием. Им были даны инструкции отстреливаться до последнего патрона. Таким образом, утверждает бывший украинский парламентарий, моряков отправляли на верную гибель для проведения провокации.

"Мало того. Порошенко отдал команду, чтобы не проводить никаких переговоров с Россией по поводу возвращения моряков. А если народ будет настаивать и бузить вокруг этого, то максимально тянуть сам переговорный процесс. Эта команда поступила со стороны посольства США в Украине», – передал экс-нардеп слова источника", - подчеркнул Журавко.

Он добавил, что моряков "использовали как пушечное мясо". Также он призвал их родителей не верить украинским властям. А 50 тысяч гривен, которые украинский лидер им пообещал, "очень быстро закончатся".

"Встретился он с вами для того лишь, чтобы успокоить ваш гнев, утихомирить вас, типа, «мы же этим вопросом занимаемся", – написал Журавко.

По его словам, с апреля 2014-го погибло более 10 тысяч украинских военнослужащих. Однако к их родителям Порошенко не приезжал, и к нему их не приглашали, ровно как, не оказывалось им материального содействия.

"А вот к матерям моряков, даже приехал представитель посольства США в Украине. Так что, украинцы, задумайтесь, кто же на самом деле является в Украине убийцей и провокатором", - отметил Журавко.

25 ноября Украина устроила в Керченском проливе провокацию. Три украинских судна за незаконно пересекли границу. В итоге их задержали российские пограничники. Жертв в результате операции нет. После этого 24 украинских моряка оказались арестованы до 25 января. Вечером того же дня СНБО Украины по указанию президента страны Петра Порошенко ввел военное положение.

После инцидента Порошенко попытался дозвониться до президента России Владимира Путина, однако российская сторона решила не проводить разговор. Позднее украинский президент неоднократно жаловался, что Путин его игнорирует.